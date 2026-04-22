أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنّه "قبل وقت قصير، تجمّع نحو 40 مواطنًا إسرائيليًا بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا، وقاموا بعد دقائق باجتياز السياج والتوغّل مئات الأمتار داخل الأراضي السورية".



وأوضحت أنّ "قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المكان تحرّكت فورًا، وأعادت جميع المواطنين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث جرى توقيفهم في الموقع"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين حُوّلوا إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

