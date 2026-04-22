صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:

– شام محمد الدلوحي (مواليد عام 2012، لبنانية)

– أسماء محمد الدلوحي (مواليد عام 2004، لبنانية)

اللتين غادرتا بتاريخ 16-4-2026 منزلهما الكائن في محلّة العبودية، ولم تعودا حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 692965-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.