أسعفت عناصر الدفاع المدني اللبناني في مركز رميش جريحًا من حزب الله كان قد وصل إلى عين إبل زحفًا من بنت جبيل، قبل ان تتواصل مع الصليب الأحمر اللبناني لنقله إلى منطقة آمنة.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن قوات العدو الإسرائيليّ في دبل علمت بوجود الجريح، فطلبت عبر اتصال هاتفي من المسعفين تسليمه، مهددة بقصف سيارة الإسعاف، إلّا أن المسعفين رفضوا ذلك.

بعدها قرر الجريح التوجه سيرًا نحو دبل لتسليم نفسه، حرصًا على سلامة المسعفين وأهالي المنطقة، علمًا أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة إصابته.