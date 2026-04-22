في عين إبل.. هذا ما فعله جريحٌ من "الحزب" حفاظًا على سلامة المدنيين بعد تهديد إسرائيليّ!
-
22 April 2026
-
2 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أسعفت عناصر الدفاع المدني اللبناني في مركز رميش جريحًا من حزب الله كان قد وصل إلى عين إبل زحفًا من بنت جبيل، قبل ان تتواصل مع الصليب الأحمر اللبناني لنقله إلى منطقة آمنة.
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن قوات العدو الإسرائيليّ في دبل علمت بوجود الجريح، فطلبت عبر اتصال هاتفي من المسعفين تسليمه، مهددة بقصف سيارة الإسعاف، إلّا أن المسعفين رفضوا ذلك.
بعدها قرر الجريح التوجه سيرًا نحو دبل لتسليم نفسه، حرصًا على سلامة المسعفين وأهالي المنطقة، علمًا أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة إصابته.
-
Just in
-
15 :15
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق قبل قليل مسيّرة باتجاه قواتنا التي تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة جنوب لبنان
-
14 :56
معلومات عن استهداف إسرائيليّ لسيارة على طريق عام الطيري وأنباء عن سقوط إصابات
-
14 :53
"أكسيوس" عن مصدر: الأمريكيون والباكستانيون بانتظار أن يكسر المرشد صمته اليوم أو في اليومين المقبلين
-
14 :52
موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي:
- أمين عام مجلس الأمن القومي الحالي ليس فعالًا مقارنة بلاريجاني الذي امتلك ثقلًا سياسيًا
- انقسام تام داخل إيران بين المفاوضين والجيش ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد
-
14 :39
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ اعتراضي من شمال إسرائيل باتجاه هدف فوق جنوب لبنان
-
14 :28
الرئيس جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا:
- التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليأتي عملها متكاملاً بما يحقق مصلحة المواطنين عمومًا والنازحين خصوصًا
- تشديد على دهم الأماكن التي تضمّ مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد إلى الأجهزة المعنية وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أيّ جهة كانت
- من غير المسموح لأيّ كان أن يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية أو يسيء إلى الاستقرار الأمني لأنّ المحافظة على السلم الأهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط أحمر وتنويه بالإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لإعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين إلى قراهم
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
