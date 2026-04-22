April 22, 2026

تمكنت عناصر الدفاع المدني وكشافة "الرسالة للإسعاف الصحي" وبلدية صور منذ بعض الوقت من انتشال جثة شهيد من تحت الانقاض جراء الغارة التي استهفت حيًا سكنياً ومباني في صور.وقد تم نقل الجثة الى مستشفى جبل عامل، ليرتفع عدد الشهداء في مجزرة صور إلى 29 وأكثر من 75 جريحًا، فيما تستمر عمليات رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولًا.