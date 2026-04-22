الحرارة مستمرّة بالارتفاع... طقس "صيفيّ" ينتظرنا
22 April 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث نلحظ ارتفاعا ملموسا بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل، فتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، مع نشاط في سرعة الرياح المحملة بالغبار.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.
الخميس:
صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
الجمعة:
قليل الغيوم يتحول إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مع رياح ناشطة ليلا.
السبت:
غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود ال 6 درجات)، تنشط الرياح مع فرص ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.
-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 % .
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,58
-ساعة غروب الشمس: 19,15
11 :59
إعلام عراقي: حريق في مصفاة للنفط في أربيل
11 :52
قرارات "تنظيم السلوك" في سوريا تشعل الجدل حول الحريات (الميادين) تتمة
11 :49
وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وهيئة عمليات البحرية البريطانية: تعرض 3 سفن على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم
11 :32
"الجزيرة": قوات إسرائيلية نفذت عمليات تفجير بأحياء سكنية بمدينتي بنت جبيل والخيام وبلدة حانين
11 :31
بالصّور: تفكيك قنبلة غير منفجرة في حي السلم تتمة
11 :20
الوكالة الوطنية: قصفٌ مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف بلدتي حولا والقصير في قضاء مرجعيون
