صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأماكن المتضرّرة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.