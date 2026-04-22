عون و"الحزب" إلى أين؟
عماد مرمل - الجمهورية
صحيح أنّ المواجهة السياسية بين «حزب الله» والسلطة السياسية وصلت إلى أقصاها خلال الأيام الماضية بعد إطلاق مسار التفاوض المباشر، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ خط الرجعة بات مقفلاً بكامله، خصوصاً أنّه سيكون على العهد والحزب التعايش لنحو أربع سنوات ونصف السنة إضافية بعد.
تدحرجت العلاقة بين رئيس الجمهورية و«حزب الله» من تصويت نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» له في الانتخابات الرئاسية، إلى رفع الصوت ضدّه بعد قرارات 5 و7 آب و2 آذار والخطاب الأخير الذي إلقاه عون وضمّنه انتقادات حادّة لخيارات الحزب، ولو من دون أن يُسمّيه على نحو مباشر.
وبعدما كان الحزب يتصرَّف على أساس أنّ عون مختلف في مقارباته عن رئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن التحاور معه وفق قاعدة التفهُّم المتبادل، وصلت العلاقة بينهما بدورها إلى جدار مسدود، مع اتساع رقعة خلافهما حول ملفَّي السلاح والمفاوضات، نتيجة ما يعتبره الحزب تحوُّلاً متدرِّجاً في سياسات عون من المرونة إلى التشدُّد، خلافاً لما تمّ التفاهم عليه عشية انتخابه، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أنّ الحزب تعمّد المماطلة وإضاعة الوقت، وأنّ النقاش معه لم يعُد مجدياً نتيجة امتناعه عن اتخاذ قرار شجاع بتسليم سلاحه والتعامل بواقعية مع التحوُّلات.
أمّا علاقة الحزب بسلام، فهي سيّئة منذ البداية، وأصيبت بكسور قوية، بعدما انزلقت عن صخرة الروشة، ثم تلقّت ضربات قاسية بمطرقة قرارات مجلس الوزراء حول حصر السلاح وحظر النشاط العسكري والأمني للحزب، وصولاً إلى مسألة إبعاد السفير الإيراني من لبنان، التي قيل إنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة كانا داعمَين لها.
وبفعل الاحتقان المتراكم والشرخ المتسع، لم تنجح كل المحاولات التي بُذِلت لتطوير العلاقة بين سلام والحزب، خصوصاً أنّ كل منهما ينتمي إلى مدرسة مختلفة في السياسة والنظرة إلى النزاع مع «إسرائيل».
لكن، وعلى رغم من انسداد الشرايين السياسية مع قصر بعبدا والسراي الحكومي، بدا لافتاً أنّ الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أكّد في بيانه الأخير، «الانفتاح لأقصى التعاون مع السلطة بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا لبنان، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوّة ضمن استراتيجية الأمن الوطني»، فما هي دلالات هذه الدعوة وسط التصعيد السياسي الذي عكسته ردود بعض شخصيات الحزب على الخطاب الأخير لعون؟
تؤكّد أوساط قريبة من الحزب، أنّ موقف الشيخ قاسم انطلق من اقتناعه بأهمّية توسيع مساحة التفاهم الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته، خصوصاً أنّ من شأن ذلك أن يعزّز الاستقرار ويُحصِّن الجبهة الداخلية، وبالتالي أن يمنح لبنان ورقة قوّة في مقابل الطلبات الإسرائيلية.
وتشير الأوساط إلى أنّ قاسم يعلم جيداً أنّ الكيان الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من أي فتنة داخلية أو نزاع أهلي، ولذلك مَدّ اليد إلى السلطة لفتح صفحة جديدة تراعي المصلحة الوطنية العليا ومقتضياتها، وتعطّل محاولات تل أبيب للاستثمار في الانقسامات اللبنانية.
وتلفت الأوساط إلى أنّ قيادة الحزب تعتبر أنّ الدولة و«المقاومة» يجب أن يتكاملا على أساس أن يستفيد كلاهما من الآخر في عملية تجميع عناصر القوّة واستثمارها.
وتنفي الأوساط أن يكون هناك توزيع أدوار داخل الحزب بين مَن يُصعِّد ومَن يهادِن، مشدّدةً على أنّ مواقفه الرسمية تعكسها بالدرجة الأولى إطلالات أمينه العام والبيانات التي تصدر، بينما لدى الشخصيات الحزبية الأخرى مساحة للإجتهاد وهامش في نمط التعبير عن الموقف تبعاً لخصوصية كل منها، في سياق التنوُّع في طريقة ترجمة الخيارات وتظهيرها.
11 :59
إعلام عراقي: حريق في مصفاة للنفط في أربيل
11 :55
الحرارة مستمرّة بالارتفاع... طقس "صيفيّ" ينتظرنا
11 :52
قرارات "تنظيم السلوك" في سوريا تشعل الجدل حول الحريات (الميادين)
11 :49
وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وهيئة عمليات البحرية البريطانية: تعرض 3 سفن على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم
11 :32
"الجزيرة": قوات إسرائيلية نفذت عمليات تفجير بأحياء سكنية بمدينتي بنت جبيل والخيام وبلدة حانين
11 :31
بالصّور: تفكيك قنبلة غير منفجرة في حي السلم
عون وأوراق الحماية: السعودية وقطر ولقاء السيسي والشرع في قبرص
باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها (الشرق الأوسط)
الخشية من تجدد الحرب ما تزال قائمة بنسبة كبيرة
شهيد وجريحان بغارة من مسيّرة إسرائيلية فجراً على أطراف الجبور
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً
لبنان سيطالب بتحديد إطار واضح للمفاوضات
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
بلاسخارت زارت العماد هيكل وشدّدت على الأهمية البالغة لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره
الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
وفد من "التيار" زار رئيس الرهبنة الأنطونية وسلمه "مقترح حماية لبنان"
تدابير سير على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد المتّجه من مفرق قرطبا نحو جبيل
الحرارة مستمرّة بالارتفاع... طقس "صيفيّ" ينتظرنا
