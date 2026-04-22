لبنان سيطالب بتحديد إطار واضح للمفاوضات
22 April 2026
6 secs ago
source: البناء
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يعقد غداً الخميس، في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، اجتماع ثانٍ بين سفيري لبنان و»إسرائيل»، استكمالاً للاجتماع الأول الذي تناول التهدئة في الجنوب.
وبحسب المعطيات، سيركز الاجتماع على بحث تمديد وقف إطلاق النار، إلى جانب تحديد زمان انطلاق المفاوضات ومكانها.
وتشير المعلومات إلى أن لبنان سيطالب خلال الاجتماع بتحديد إطار واضح للمفاوضات، في وقت أعطت فيه الاتصالات مع الجانب الأميركي مؤشرات إيجابية حيال تمديد الهدنة، على أن تتراوح مدتها بين 20 و40 يوماً. ومن المقرّر أن يشكل هذا الاجتماع مدخلاً للتحضير لجولة مفاوضات بوفد موسّع، يرجح أن يترأسه عن الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم.
Just in
07 :33
صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
07 :25
الجيش الإسرائيلي نسف فجرا عددا من المنازل في بلدة البياضة قضاء صور
07 :12
"سي.إن.إن": سفير واشنطن لدى إسرائيل سيكون ضمن الوفد الأميركيّ في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان
07 :11
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
07 :06
قوات العدو نسفت فجرا منازل في البياضة (وطنية)
06 :56
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً (الجمهورية) تتمة
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
بلاسخارت زارت العماد هيكل وشدّدت على الأهمية البالغة لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره
الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
وفد من "التيار" زار رئيس الرهبنة الأنطونية وسلمه "مقترح حماية لبنان"
تدابير سير على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد المتّجه من مفرق قرطبا نحو جبيل
قائد الجيش من طرابلس: السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا!
باسيل استقبل وفداً من "الشيوعي": تأكيد وحدة لبنان ورفض التدخلات الخارجية
كي تهبط طائرة لبنان بأمان (سمير مسره)
EXCLUSIVE
خاص - طلبٌ أوروبي من لبنان.. والحكومة تنّتظر واشنطن
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً
22 April 2026
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
22 April 2026
جسمك أذكى مما تتخيل... لماذا يتوقف نزول الوزن رغم «الدايت» وأدوية التخسيس؟
22 April 2026
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
22 April 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
22 April 2026
القرى المسيحية الحدودية
22 April 2026
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
22 April 2026
ابنة مارادونا في محاكمة أطباء والدها: تلاعبوا بنا وتركوه يموت
22 April 2026
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
22 April 2026
إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب
22 April 2026