أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
22 April 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
اللواء: أسرار
لغز
تجري مشاورات في عدد من أماكن تواجد الجاليات اللبنانية من افريقيا الى الولايات المتحدة لإنشاء صندوق دعم لإعادة إعمار المنشآت العامة في مدينة بنت جبيل.
غمز
تخشى مصادر لبنانية ذات صلة لما يجري في الجنوب، من قضم اضافي وتدريجي للقرى المحيطة بما يُسمَّى بالخط الأصفر لتتجاوز الـ150 قرية وبلدة!
همس
امتنع مرجع كبير معني عن الاجابة عن سؤال مباشر في ما خصّ المفاوضات المباشرة، وجاهر بالرفض لجهة الاجابة..
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال مصدر سياسي لبناني إن تسريب الحديث عن تهديدات إسرائيلية باجتياح شامل للبنان وتدمير بنيته التحتية إذا تمّ رفض اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الاحتلال في واشنطن يكشف هشاشة الحسابات السياسية والعسكرية حول قدرة الكيان على تنفيذ التهديد الذي لو كان متاحاً لما احتاج إلى التهديد وكان نفذ المهمة وحقق هدفين معاً التخلص من المقاومة وفرض شروط اتفاق أبعد مدى بكثير من مجرد مصافحة رئاسية وصورة تذكارية، والأرجح أن المتحمّسين اللبنانيين للقاء ودفع الرئيس للموافقة هم مَن يقفون وراء هذا التسريب، والأرجح أنهم أنفسهم الذين وصفهم رئيس الجمهورية سابقاً بجماعة بخّ السم قبل أن يلتقي معهم على خيار التفاوض المباشر مع الاحتلال.
كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن احتمال ذهاب الرئيس الأميركي إلى خيار الحرب بخدعة جديدة تحت شعار تمديد وقف النار يبقى قائماً، خصوصاً أن التمديد هزيمة معنوية له ولأميركا بعدما كان أوصل الأمور إلى حافة الهاوية على أمل تراجع إيران تحت ضغط التهديد بالحرب مع نهاية مهلة وقف النار، والتراجع هنا يعني أن إيران ربحت لعبة حافة الهاوية وأظهرت صلابة وقدرة على تحمل المخاطرة بالحرب دون تقديم أي تنازل، وتمديد وقف النار إذا كان جدياً ولم يكن غطاء للحرب فهو بداية مرحلة تتيح تخفيض سقف التفاوض والبحث عن منطقة وسط من نوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة ثم تجميد العقوبات مقابل تجميد البرنامج النوويّ لمدة يتفق عليها بين ثلاثة شهور وسنة.
نداء الوطن: أسرار
كشفت مصادر دبلوماسية أن الجانب الأميركي سيطلب من لبنان في محادثات غد الخميس إلغاء القانون المتعلق بتجريم الاتصال بإسرائيل.
تبيّن أن الدعوات إلى عدم عودة النازحين إلى قراهم وإلى الضاحية لا ترتبط فقط بالاعتبارات الأمنية، بل أيضًا بغياب البدائل والتمويل لدى "حزب الله"، سواء لجهة دفع بدلات الإيواء، أو بدلات الترميم، أو حتى تأمين الجهوزية للكشف على الأضرار بما يوحي بأن فيلق القدس بات يخوض حروبًا من دون أي احتساب جدي لوضع بيئة "الثنائي".
رصد متابعون اعتماد "حزب الله" على المجوهرات من ذهب وألماس، وعليه تراقب مراجع أمنية الواقع عن كثب منعًا لاستخدام التسييل لأغراض حزبية.
07 :33
صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
07 :25
الجيش الإسرائيلي نسف فجرا عددا من المنازل في بلدة البياضة قضاء صور
07 :12
"سي.إن.إن": سفير واشنطن لدى إسرائيل سيكون ضمن الوفد الأميركيّ في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان
07 :11
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
07 :06
قوات العدو نسفت فجرا منازل في البياضة (وطنية)
06 :56
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً (الجمهورية) تتمة
