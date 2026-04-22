عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
22 April 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
الأخبار: لبنان عقدة مستمرة بين أميركا وإيران
واشنطن تضع تصوّر الحل على مراحل: لانزع للسلاح بالقوة
نص أوامر عسكرية لفرق العدو تعلن الحرب قبل الصواريخ
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
أميركا- إيران: مقدّمات حرب جديدة
النهار: الهدنة تهتز بقوة عشية جولة واشنطن الثانية... ماكرون وسلام: دعم المفاوضات ورفض الترهيب
اللواء: سلام في الإليزيه: أؤيد المفاوضات المباشرة.. ولا استقرار دون الانسحاب الاسرائيلي الكامل
ماكرون لتخلي إسرائيل عن الأطماع.. وأمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان دعم لبنان
البناء: ترامب استبدل رفع الحصار بتمديد وقف النار… وإيران لن تفاوض في ظل التهديد | الهدنة الهشّة وأزمة المفاوضات وضغط إقفال هرمز والحصار لا تصمد دون تسوية | لبنان إلى التفاوض… وفرنجية يحذّر… والمقاومة تفشل شروط المذكرة الأميركية
المدن: لبنان في الهدنة: الحزب يعلن استهداف موقع إسرائيلي في الجليل
الديار: مفاوضات «الغموض الاستراتيجي»... غدا يوم ٱخر
«تشريكة عبوات» صواريخ ومسيرة... هل انطلقت المقاومة؟
نداء الوطن: سلام يحشد "الظهير" الأوروبي لتدعيم خط التفاوض
الجمهورية: بري وجنبلاط: للعودة غلى اتفاق الهدنة
عون: الدبلوماسية حرب من دون دماء
l'orient le jour: Casque bleu français tué : à Paris comme à Beyrouth, la piste du Hezbollah toujours privilégiée
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أعرب عن دعم الدوحة ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه
أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان «هاتفياً» مستجدات الأوضاع في المنطقة
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يمدد الهدنة وطهران ترفض التفاوض تحت «خناق الموانئ»
07 :33
صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
07 :25
الجيش الإسرائيلي نسف فجرا عددا من المنازل في بلدة البياضة قضاء صور
07 :12
"سي.إن.إن": سفير واشنطن لدى إسرائيل سيكون ضمن الوفد الأميركيّ في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان
07 :11
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
07 :06
قوات العدو نسفت فجرا منازل في البياضة (وطنية)
06 :56
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً (الجمهورية) تتمة
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
بلاسخارت زارت العماد هيكل وشدّدت على الأهمية البالغة لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره
الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
وفد من "التيار" زار رئيس الرهبنة الأنطونية وسلمه "مقترح حماية لبنان"
تدابير سير على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد المتّجه من مفرق قرطبا نحو جبيل
قائد الجيش من طرابلس: السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا!
باسيل استقبل وفداً من "الشيوعي": تأكيد وحدة لبنان ورفض التدخلات الخارجية
كي تهبط طائرة لبنان بأمان (سمير مسره)
خاص - طلبٌ أوروبي من لبنان.. والحكومة تنّتظر واشنطن
وفد من التيار سلم "مقترح حماية لبنان" لريفي
جسمك أذكى مما تتخيل... لماذا يتوقف نزول الوزن رغم «الدايت» وأدوية التخسيس؟
-
