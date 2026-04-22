الأخبار: لبنان عقدة مستمرة بين أميركا وإيران

واشنطن تضع تصوّر الحل على مراحل: لانزع للسلاح بالقوة

نص أوامر عسكرية لفرق العدو تعلن الحرب قبل الصواريخ

المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب

أميركا- إيران: مقدّمات حرب جديدة











النهار: الهدنة تهتز بقوة عشية جولة واشنطن الثانية... ماكرون وسلام: دعم المفاوضات ورفض الترهيب













اللواء: سلام في الإليزيه: أؤيد المفاوضات المباشرة.. ولا استقرار دون الانسحاب الاسرائيلي الكامل

ماكرون لتخلي إسرائيل عن الأطماع.. وأمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان دعم لبنان













البناء: ترامب استبدل رفع الحصار بتمديد وقف النار… وإيران لن تفاوض في ظل التهديد | الهدنة الهشّة وأزمة المفاوضات وضغط إقفال هرمز والحصار لا تصمد دون تسوية | لبنان إلى التفاوض… وفرنجية يحذّر… والمقاومة تفشل شروط المذكرة الأميركية















المدن: لبنان في الهدنة: الحزب يعلن استهداف موقع إسرائيلي في الجليل











الديار: مفاوضات «الغموض الاستراتيجي»... غدا يوم ٱخر

«تشريكة عبوات» صواريخ ومسيرة... هل انطلقت المقاومة؟











نداء الوطن: سلام يحشد "الظهير" الأوروبي لتدعيم خط التفاوض

الجمهورية: بري وجنبلاط: للعودة غلى اتفاق الهدنةعون: الدبلوماسية حرب من دون دماء

l'orient le jour: Casque bleu français tué : à Paris comme à Beyrouth, la piste du Hezbollah toujours privilégiée











عناوين بعض الصحف العربية







الأنباء الكويتية: صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أعرب عن دعم الدوحة ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه

أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان «هاتفياً» مستجدات الأوضاع في المنطقة











الشرق الأوسط السعودية: ترمب يمدد الهدنة وطهران ترفض التفاوض تحت «خناق الموانئ»