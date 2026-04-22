إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
22 April 2026
3 mins ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت - باريس:
تُسابق إسرائيل اللقاء الثاني الذي يُفترض أن يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في واشنطن، غداً (الخميس)، بتدمير جنوب لبنان عبر نسف المنازل والمنشآت المدنية، في وقت أطلق «حزب الله»، للمرة الأولى منذ وقف النار، صواريخ ومسيّرة باتجاه جنوب إسرائيل، انطلاقاً من شمال الليطاني، حسبما قال مصدر أمني لبناني، وردت عليه إسرائيل باستهداف منصة الإطلاق حسبما أعلن جيشها.
ومن المزمع أن تناقش المحادثات، تمديد وقف النار، وتحديد موعد وموقع المفاوضات.
وقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، «إننا سنتوجه إلى واشنطن بهدف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان». وأضاف: «لا نسعى لمواجهة مع (حزب الله) لكننا لن نسمح له بترهيبنا».
Just in
05 :53
القرى المسيحية الحدودية (الديار) تتمة
05 :43
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب (الأخبار) تتمة
05 :02
إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب (الميادين) تتمة
04 :51
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
23 :59
وكالة تسنيم: إيران ستعلن في وقت لاحق موقفها بشكل رسمي من المفاوضات
23 :51
وسائل إعلام إسرائيلية: لماذا ستتنازل إيران في المفاوضات عن أمور لم تنجح الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تحقيقها بالقوة؟
القرى المسيحية الحدودية
22 April 2026
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
22 April 2026
ابنة مارادونا في محاكمة أطباء والدها: تلاعبوا بنا وتركوه يموت
22 April 2026
إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب
22 April 2026
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
22 April 2026
كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيًا؟ الإجابة تحسمها التوصيات
-
الذهب يتراجع مع ترقب زوال غموض محادثات أمريكا وإيران
-
دراسة تحذر من خطر خفي يهدد لاعبي كرة القدم
-
أطعمة تحفز التهاب الأنسجة تحت الجلد.. وبدائلها المفيدة
-
مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس
