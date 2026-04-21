أصدر تجمع "المحامين في حزب الله" بياناً نعوا فيه المحامي أحمد علوية الذي استشهد خلال المعركة ضد جيش العدو الإسرائيلي : "بمزيد من الفخر والاعتزاز، وبنفوس راضية بقضاء الله وقدره، إلى الجسم الحقوقي المحامي المجاهد الشهيد أحمد علوية، والذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه، محاميًا عن الحق والعدالة وكرامة الوطن".



وقال التجمع، في بيان له اليوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل 2026): "لقد كان الزميل الراحل نموذجًا للمحامي الرسالي الذي لم يكتفِ بنصرة المظلومين في أروقة المحاكم، بل جسّد أسمى معاني التضحية بدمائه الطاهرة".



أضاف البيان: "إننا في تجمع المحامين، إذ نودع زميلًا عزيزًا، نؤكد أن دماءه ستظل منارةً لكل الأحرار، ودافعًا لنا للاستمرار في صون الحقوق والذود عن حياض الوطن".



وختم البيان: "الرحمة للشهيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة ولجميع زملائه ومحبيه".



