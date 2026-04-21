بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
21 April 2026
6 secs ago
أصدر تجمع "المحامين في حزب الله" بياناً نعوا فيه المحامي أحمد علوية الذي استشهد خلال المعركة ضد جيش العدو الإسرائيلي : "بمزيد من الفخر والاعتزاز، وبنفوس راضية بقضاء الله وقدره، إلى الجسم الحقوقي المحامي المجاهد الشهيد أحمد علوية، والذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه، محاميًا عن الحق والعدالة وكرامة الوطن".
وقال التجمع، في بيان له اليوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل 2026): "لقد كان الزميل الراحل نموذجًا للمحامي الرسالي الذي لم يكتفِ بنصرة المظلومين في أروقة المحاكم، بل جسّد أسمى معاني التضحية بدمائه الطاهرة".
أضاف البيان: "إننا في تجمع المحامين، إذ نودع زميلًا عزيزًا، نؤكد أن دماءه ستظل منارةً لكل الأحرار، ودافعًا لنا للاستمرار في صون الحقوق والذود عن حياض الوطن".
وختم البيان: "الرحمة للشهيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة ولجميع زملائه ومحبيه".
Just in
22 :12
وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب يناقش إلغاء سفر فانس بسبب عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن التخصيب
22 :12
مراسل القناة 12 العبرية: حزب الله يحاول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لعمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
22 :01
السفير الإسرائيلي في واشنطن: بينما نعمل مع واشنطن لمستقبل أفضل لإسرائيل ولبنان ينتهك حزب الله وقف إطلاق النار وسندافع عن أنفسنا
22 :00
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 3.14% لتبلغ عند التسوية 98.48 دولار للبرميل
21 :54
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أجرى اتصالًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشكره على دعم المملكة للبنان والشعب اللبناني
21 :48
"الحزب" يرد.. عسكرياً! تتمة
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
بلاسخارت زارت العماد هيكل وشدّدت على الأهمية البالغة لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره
الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
وفد من "التيار" زار رئيس الرهبنة الأنطونية وسلمه "مقترح حماية لبنان"
تدابير سير على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد المتّجه من مفرق قرطبا نحو جبيل
قائد الجيش من طرابلس: السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا!
باسيل استقبل وفداً من "الشيوعي": تأكيد وحدة لبنان ورفض التدخلات الخارجية
كي تهبط طائرة لبنان بأمان (سمير مسره)
EXCLUSIVE
خاص - طلبٌ أوروبي من لبنان.. والحكومة تنّتظر واشنطن
وفد من التيار سلم "مقترح حماية لبنان" لريفي
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما قالته سفارات دول فاعلة لوفود "الحزب"!
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الدوحة وإعادة حجز التذاكر الملغاة مجانًا
بشأن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن والمفاوضات... ماذا في المعلومات؟
بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس المقبل
الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آذار: ارتفاع 4.91 في المئة!
الأب نجيب العميل يوضّح حقيقة تلقّي بلدة رميش مساعدات من الجيش الإسرائيلي
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان!
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
