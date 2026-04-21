إختطف جيش العدو الإسرائيلي، في الجنوب، المواطن باتريك أنترانيك بكاريان ، من زحلة، وهو من عداد عناصر لواء الحرس الجمهوري، ، وذلك بعدما وصل إلى طريق برج الملوك - قضاء مرجعيون ، خلال توجهه للقاء صديقته في بلدة جديدة مرجعيون. وقد كشفت مصدر عسكري يوضح للـLBCI أنّ العسكري الذي يجري تداول أخبار حول اختطافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فُقد الاتصال معه في منطقة جنوب الليطاني منذ 3 أيام والتحقيقات متواصلة لمعرفة مصيره.