شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
-
21 April 2026
-
51 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
ليس هناك أكثر من القلق بعد وقف النار من تجدّد الحرب. فالناس لا تهمهم لقاءات الزعماء والرؤساء في عواصم الإقليم والعالم، بقدر ما تهمهم النتائج. وحتى الساعة وعلى الرغم من كل الأجواء التي ترشح عن تقدم في إسلام آباد، لا يزال الوضع الجنوبي تحت وطأة التدمير المُمنهج، والقصف المتقطع والغارات. وما يزيد من الترقّب هو استمرار الإعتداءات الإسرائيلية وكذلك الإحتلال، ما يجعل من إمكانية التفجير احتمالاً في أي لحظة. وفيما ينتظر لبنان كيفية التعاطي مع جولة المفاوضات القادمة في ظل ضبابية التي تلف السلطة اللبنانية، تواصلت المواقف واللقاءات السياسية الداخلية الرامية إلى وضع "أطر" للمفاوضات، كما أكد بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، وكذلك لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع وليد جنبلاط، المتمسك باتفاق الهدنة مع "صيغة جديدة"، مجهولة حتى الساعة.
فميدانياً، استهدفت الطائرات الإسرائيلية وادي الحجير، فيما تواصل تدمير المنازل والجرف في أكثر من مدينة وبلدة حدودية. ومساء، اعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن حزب الله استهدف قواته بالصواريخ.
في المواقف الرسمية، أعلن الرئيس جوزاف عون أن "المفاوضات المباشرة"، خياره. فخلال استقباله وفداً من نواب ورؤساء البلديات في قضاء جزين، أكد ان "الدبلوماسية هي حرب من دون دماء، فيما الحرب هي اهراق دماء ودمار وخراب.
وفي لوكسمبورغ رأى رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أن خيار الدبلوماسية ليس ضعفاً بل تعبير عن مسؤولية وطنية تهدف الى عدم ترك أي مسار غير مستكشف لاستعادة سيادة بلدنا".
في هذا الوقت، لفت الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ضرورة التمسك باتفاق الهدنة لكن بصيغة جديدة، معلناً ان التفاوض يجب ان يتضمن جواباً واضحاً حول انسحاب الإحتلال الإسرائيلي. وفي سياق التمسك بثابتة الإنسحاب ووقف إطلاق النار، دعا التيار الوطني الحر بعد اجتماع هيئته السياسية السلطة لعرض الموقف اللبناني الرسمي الواضح الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار وكيفية الإنتقال الى إنهاء الاعمال الحربية وتحقيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن كلام إسرائيل عن رسم خط أصفر لا يمكن السكوت عنه.
إلى ذلك أكدت الهيئة أن التفاوض مع إسرائيل أمرٌ مشروع إذا كان هدفه تحقيق الإنسحاب وإستعادة السيادة التامة ووقف كل إنتهاك جوي وبري وبحري. أمّا التفاوض المباشر الهادف إلى الوصول لسلام عادل ودائم فنحن من مؤيديه لكنه يستوجب تشاوراً وطنياً وعربياً لتحصين لبنان.
-
Just in
-
20 :49
السلطة القضائية في إيران: الادعاء الجديد لترامب بأن 8 نساء على وشك الإعدام في إيران عارٍ من الصحة
-
20 :45
سلام:
- المفاوضات مع إسرائيل ستكون شاقة وستحتاج إلى دعم فعّال من الشركاء
- سنتوجه إلى واشنطن بهدف واضح وهو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان
- لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكننا لن نسمح له بترهيبنا
-
20 :41
-
20 :21
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس سلام:
- يجب تمديد الهدنة بين لبنان واسرائيل لانطلاق المفاوضات
- يجب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح الحزب ضمن اطار لبناني
- فرنسا ستستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وسندعم النازحين
- فرنسا ستلتزم عملية اعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات في لبنان
-
20 :13
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نائب الرئيس جي دي فانس أرجأ مغادرته إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران
-
20 :08
القناة 13 عن رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب عدم التنازل لإيران بشأن إخراج اليورانيوم ووقف مشروعها النووي
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
