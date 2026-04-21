الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
-
21 April 2026
-
22 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1- يدعو "التيار" السلطة اللبنانية الى عرض الموقف اللبناني الرسمي الواضح الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار وكيفية الإنتقال الى إنهاء الاعمال الحربية وتحقيق إنسحاب الجيش الإسرائيلي، في ضوء كلام إسرائيلي مرفوض عن رسم خط أصفر يكرّس إحتلاله للأرض التي تحوّلها جرّافاته الى أرض محروقة ومهدومة، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه. كما يطالب "التيار" السلطة بوضع ورقة لبنانية واضحة حول كيفية إحقاق مبدأ حصر السلاح والقرار اللبناني بالدولة.
2- يرى التيار أن التفاوض مع إسرائيل أمرٌ مشروع إذا كان هدفه تحقيق الإنسحاب وإستعادة السيادة التامة على كامل الأراضي اللبنانية ووقف كل إنتهاك جوي وبري وبحري. أمّا التفاوض المباشر، الهادف إلى الوصول لسلام عادل ودائم فنحن من مؤيديه لكنه يستوجب تشاوراً وطنياً وعربياً ليكون لبنان محصناً في خطوة بهذه الخطورة.
3- يجدّد التيار التزامه بمبادرة حماية لبنان وإقتناعه بضرورة تحصين الموقف الوطني بتحرّك مشترك يجمع الحريصين على حماية لبنان، إنطلاقاً من ثوابت وحدة الدولة ورفض أي إحتلال خارجي وتعزيز قوة الدولة وحصر حق الدفاع بها وبالتالي حصر السلاح بالجيش دون سواه، ووضع خطة وطنية لدعم عودة اللبنانيين المهجرين الى أرضهم ومنع أي فرز سكاني وتأمين شروط إعادة الإعمار.
-
Just in
-
19 :16
أكسيوس: ويتكوف وكوشنر ما زالا بالولايات المتحدة وطائرتهما أقلعت قبل قليل من ميامي لواشنطن وربما يلتقيان ترمب
-
19 :09
القناة 12 الإسرائيلية: يتم التحقق مما إذا كان إطلاق صاروخ تجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي داخل جنوب لبنان هو ما أدى إلى تفعيل الإنذار
-
18 :49
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى بعد تشخيص خاطئ
-
18 :43
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى قصر الإليزيه
-
18 :30
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 118624 نازحًا و2454 شهيدًا و7658 جريحًا
-
18 :26
جنبلاط من عين التينة:
-علينا ايجاد الوسائل الملائمة لتثبيت قرار وقف النار
- أشدد على ضرورة بقاء اليونيفيل في الجنوب وقرار سحبهم خاطئ
-أقصى ما نستطيع تقديمه في التفاوض هو العودة الى اتفاقية الهدنة بصيغة جديدة
-التفاوض يجب ان يتضمن جدول اعمال واضح للانسحاب من الاراضي المحتلة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
