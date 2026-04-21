صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة



ستستكمل إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال “زرع مسامير عاكسة للنور” على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق قرطبا حتّى جبيل، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 مساء اليوم 21-04-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا، حتّى تاريخ 10-05-2026.



ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.

