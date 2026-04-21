تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثاني عشر في القبة – طرابلس، حيث اطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، وقدَّمَ لهم التعازي باستشهاد أحد رفاقهم بتاريخ 17 /4 /2026 متمنّيًا الشفاء العاجل للجرحى نتيجة تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة التبانة.

وأعربَ العماد هيكل في حديثه إلى العسكريين عن تقديره لجهودهم النابعة من إيمانهم برسالتهم ووحدة وطنهم، معتبرًا أنّ السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان من الأخطار التي تهدده، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته.

وقال: "إنّ كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية ويشكك بدورها عن معرفة أو عدم معرفة، هو يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويثير النعرات التي تحرك الفتنة الداخلية. هذه المؤسسة قدّمت خيرة أبنائها شهداء وجرحى في سبيل حماية لبنان".

وأكّد قائد الجيش أنّ لبنان سيستعيد كل شبر من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع متوجهًا إلى العسكريين: "تمسّكوا برسالة الشرف والتضحية والوفاء، واجعلوا حماية لبنان غايتكم الأسمى وهدفكم الأساسي، وضعوا مصلحته فوق كل اعتبار، فهذه رسالتكم التي ينبغي أن تكون راسخة في وجدانكم".

بعدها تفقَّد العماد هيكل إحدى وحدات اللواء في منطقة دوار أبو علي، وأكّد أنّ أمن المواطنين رهن بأداء كل عنصر من عناصر الجيش، في جميع الوحدات المنتشرة على امتداد الوطن. وقال: "أحيّي معنوياتكم العالية وجهوزيتكم الدائمة. لن يتزعزع إيماننا. بقوّتنا وثباتنا نصل بوطننا إلى الخلاص".