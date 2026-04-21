إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، يرافقه كل من مسؤول العلاقات السياسية حسن خليل، مسؤول التنظيم والإدارة ربيع رمضان، ومسؤول قطاع الشباب والطلاب مروان الراعي، وذلك بحضور النائب جورج عطالله، عضو المجلس السياسي وليد الأشقر، والمحامي رمزي دسوم.



وبعد أن سلم وفد من التيار في وقت سابق مقترح حماية لبنان الى الحزب الشيوعي اللبناني أتى اللقاء لبحث الأوضاع العامة في البلاد، في ظل التطورات الأخيرة، ولا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار والترقب السائد على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافةً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.



كما شدّد الجانبان على أهمية الحوار بين مختلف القوى السياسية، وعلى أولوية الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ووحدة لبنان وسيادته، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.