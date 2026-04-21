سمير مسره



ما أشبه وضعنا اليوم بالطائرة التي ينقسم فيها فريق قيادتها في المقصورة مع بعضهم البعض ومع فريق برج المراقبة. ما أشبه وضعنا اليوم ان نكون المسافرين فيها ندفع ثمن صراعاتهم ونعاني من خطر المطبات او لا سمح الله تحطمها.



كل ذلك قد يحصل لأن المعنيين اختاروا ان يهدوا جسور التواصل فيما بينهم ويبقونها مفتوحة مع جهات خارجية شرقا" وغربا". للآسف هم لا يفقهوا ان العمل على إنتاج موقف وطني واحد هو واجب مقدس مناط بهم يحاسبون عليه لاحقا". وهو ايضا" قوة لا تخرقها التدخلات الضاغطة الآتية من وراء الحدود.



في خضم هذه العاصفة الهوجاء، وتصرفات الرؤوس الحامية، ولدت مبادرة التيار الوطني الحر وطرحها للمناقشة رئيسه جبران باسيل على جميع الجهات السياسية المؤثرة، من دون ان يزعم انها الوحيدة. فلماذا لم تتلقفها بعد هذه السلطة والمعارضين من داخلها؟ لماذا لا يجتمعوا ويتحاوروا ويتعهدوا الا يخرجوا من الاجتماع الا باتفاق وطني واسع نفرضه على القاصي والداني؟



حان وقت الحوار، وحان وقت التوافق. هذا هو الإنقاذ، وبهذه الطريقة يستطيع القبطان مع كافة مساعديه الهبوط بطائرة لبنان بسلام وثقة وامان.