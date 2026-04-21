طلبَت حكومات دول أوروبية من الحكومة اللبنانية بقاء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، بعد انتهاء ولايتها نهاية العام الجاري. وأبرز هذه الدول فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وقد تضمن الطلب الإبقاء على قواتها ومهامها وفق طلب من الحكومة اللبنانية أي وفق صيغة مشتركة وليس عبر صيغة أممية، فيما اشترطت الصين بقاء قواتها في لبنان بصيغة قانونية دولية أي صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يمدد بقاء القوات في لبنان.



لكن الحكومة تريّثت حتى الآن لم ترد على الطلبات الأوروبية بعد ضغوط أميركية تدفع لإنهاء عمل القوات في لبنان وأعمال عسكرية إسرائيلية بذات الاتجاه.