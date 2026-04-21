خاص - طلبٌ أوروبي من لبنان.. والحكومة تنّتظر واشنطن
21 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
طلبَت حكومات دول أوروبية من الحكومة اللبنانية بقاء القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، بعد انتهاء ولايتها نهاية العام الجاري. وأبرز هذه الدول فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وقد تضمن الطلب الإبقاء على قواتها ومهامها وفق طلب من الحكومة اللبنانية أي وفق صيغة مشتركة وليس عبر صيغة أممية، فيما اشترطت الصين بقاء قواتها في لبنان بصيغة قانونية دولية أي صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يمدد بقاء القوات في لبنان.
لكن الحكومة تريّثت حتى الآن لم ترد على الطلبات الأوروبية بعد ضغوط أميركية تدفع لإنهاء عمل القوات في لبنان وأعمال عسكرية إسرائيلية بذات الاتجاه.
وفد من التيار سلم "مقترح حماية لبنان" لريفي
