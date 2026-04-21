مواكبةً للحراك والاتصالات الداخلية، باشر «حزب الله» عبر عدد من مسؤوليه جولات دبلوماسية شملت سفارات عدة في لبنان، من بينها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر، على أن تُستكمل لاحقًا بزيارات إلى سفارات أخرى.

وخلال هذه اللقاءات، عرض ممثلو الحزب رؤيتهم للوقائع الميدانية، مركّزين على ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ومشدّدين على ضرورة عدم تقديم السلطة أي تنازلات أو «أوراق مجانية لإسرائيل» في سياق المفاوضات الجارية. كما أكدوا أهمية إبقاء الحدود الشرقية مضبوطة، في ظل محاولات سابقة لجرّ سوريا إلى دائرة المواجهة، وهو ما جرى احتواؤه، بحسب تعبيرهم، بفعل تقاطع أدوار إقليمية، لا سيما السعودية وتركيا.

وفي موازاة ذلك، لفتت مصادر مطلعة إلى أن مواقف السفراء الذين شملتهم اللقاءات تقاطعت عند ضرورة تجنّب التصعيد، علمًا أنهم طرحوا خلال اجتماعاتهم عددًا من الأسئلة على ممثلي الحزب وفضلا عن بعض الأفكار. ونُقل عن أحدهم قوله إن «الاحتلال يولّد المقاومة»، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة وقف إطلاق النار نهائيًا. كما أشار إلى أن المطلوب من لبنان، على المستوى الرسمي، إلى الاستفادة من تجارب حوارية قائمة، كالاتصالات الجارية مع باكستان وبعض الأطر الرباعية، بما قد يفتح آفاقًا لمسارات تهدئة أوسع.