أفادت معلومات للـLBCI أنّ "اجتماع الخميس في الخارجية الاميركية يتمحور حول نقطتين: تمديد وقف اطلاق النار وتحديد زمان ومكان بدء المفاوضات."

وأضافت: "الاتصالات بين بعبدا وعين التينة مستمرة ولم تتوقف بهدف إبقاء عين التينة على اطلاع دائم بكل ما يجري من اتصالات وبشكل دائم."

وقالت المعلومات إنّ "الاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن تمديد وقف إطلاق النار أظهرت مؤشرات إيجابية مع وجود ضغط أميركي باتجاه التمديد لإفساح المجال أمام المفاوضات المباشرة وتُطرح مهلة إضافية تتراوح بين 20 و40 يومًا ولكن الامر لم يُحسم حتى الآن."

وأوضحت أنّه "لا شيء محدداً بعد بشأن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن."