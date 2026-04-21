دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع والداخلية والبلديات ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، والإعلام والاتصالات إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 23 نيسان 2026، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1834 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلية وكالة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي .

• اقتراح قانون الإعلام .

- اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.