الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آذار: ارتفاع 4.91 في المئة!
21 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2026 إرتفاعا وقدره 4.91 في المئة بالنسبة لشهر شباط الثاني 2026، كما سجل التغيرالسنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهرآذار2026 نسبة 17.26 في المئة ، مقارنة بشهر آذار من العام 2025.
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهرآذار على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.88 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 4.30 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6.04 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدر 6.04 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5.33 في المئة.
– إرتنفاعا في محافظة النبطية وقدره 7.78 في المئة.
ونظرا للاوضاع الامنية الصعبة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الاسرائيلي ، واستحالة جمع الاسعار في بعض المناطق التي تضررت كثيرا جراء هذا العدوان ، واجهت ادارة الاحصاء المركزي صعوبات كبيرة وتحديات ضخمة في عملية جمع اسعار السلع والخدمات.
لذلك، وبغية اصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي ، تم اللجوء الى بعض الاساليب البديلة كالاسناد (imputation) والاعتماد على البيانات المتاحة الكترونيا ، بالاضافة الى اعتماد اسعار نقاط بيع مشتركة مع المناطق غير المتضررة كثيرا من هذا العدوان .
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تمكنت ادارة الاحصاء المركزي من جمع عدد كبير من الاسعار، ما ساهم في اصدار المؤشر في توقيته الاعتيادي .
للاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على على: lb.gov.cas.www .
