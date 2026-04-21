كشف كاهن بلدة رميش الأب نجيب العميل لـ"الجديد" أنّه "تلقّينا مساعدات من منظمة أميركية تُدعى "محفظة السامري" وليس من الجيش الإسرائيلي."



وقال الأب العميل: "أُنزِلت المساعدات بالطوافات بين بلدتي رميش ويارون وتلقّى أحد فعاليات البلدة اتصالًا من الجانب الإسرائيلي لاستلامها."

وأوضح رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش في حديث صحفيّ أنّه "وردنا اتصال من إسرائيل بخصوص مساعدات تسلّمتها البلدية ووضعتها في المخازن ولم تقرّر بعد توزيعها."