رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان!
-
21 April 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
جدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ تأكيده أنّه يواصل، خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار، تمركزه في مواقعه، في جنوب لبنان "في مواجهة نشاطات "حزب الله" المستمرة".
وحذّر الأهالي، وحتى إشعار آخر، من التحرك جنوب خط القرى المعروضة ومحيطها.
وقال: "لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي".
وطلب منهم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين، الجبين, ام توته، الزلوطية، بستان ،شیحین ،مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين, عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني حيان، رب الثلاثين, العديسة مرجعيون, كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت القصير، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية.
#عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 21, 2026
⭕️نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله.
⭕️نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون… pic.twitter.com/iQ3Kr292IU
-
Just in
-
13 :20
-
13 :09
-
12 :50
-
12 :47
-
12 :36
-
12 :35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026
-
-
-
21 April 2026