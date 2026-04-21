أشارت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، كانديس أرديل، أنّ "الصحافيين يؤدّون دوراً حيوياً في مناطق النزاع، وغالباً ما يكون ذلك على حساب سلامتهم الشخصية"، مشيرةً إلى أنّ "الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان أظهرت مدى خطورة هذا العمل".

ولفتت أرديل، عبر منصّة "إكس"، إلى أنّها التقت أخيرًا بوزير الإعلام بول مرقص، حيث "بُحث في سبل تعزيز سلامة الصحافيين العاملين في الجنوب".

ونقلت عن الوزير قوله إنّ "ثمانية صحافيين لبنانيين استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ بداية شهر آذار"، مشدّدةً على أنّ "الصحافيين يجب ألّا يفقدوا حياتهم لمجرد قيامهم بعملهم، وأنّ آرائهم السياسية ليست ذات صلة، وهم ليسوا أهدافاً مشروعة".

وأشارت أردييل إلى أنّه "على الرغم من الآمال باستمرار هدوء نسبي، إلا أنّ الأوضاع في جنوب لبنان لا تزال غير قابلة للتوقّع، ما يجعل اتخاذ الاحتياطات أمراً أساسياً".

أضافت: "اليونيفيل يمكنها، لمن يرغب، إبلاغ الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمواقع الصحافيين وتحركاتهم المخطط لها، بهدف تعزيز الوعي بوجودهم"، موضحةً أنّ "هذه الخطوة لا توفّر ضمانات، لكنها إجراء عملي يمكن لقوات حفظ السلام اتخاذه للمساعدة"، داعيةً إلى الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://unifil.unmissions.org/en/unifil-media-activity-notification-procedure".

وختمت بالتوجّه إلى الصحافيين الذين يغطّون الأحداث على جانبي الخط الأزرق بالقول: "عملكم مهم… حافظوا على سلامتكم".