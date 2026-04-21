"اليونيفيل" للصحافيّين: عملكم مهم…ّ حافظوا على سلامتكم!
21 April 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
أشارت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، كانديس أرديل، أنّ "الصحافيين يؤدّون دوراً حيوياً في مناطق النزاع، وغالباً ما يكون ذلك على حساب سلامتهم الشخصية"، مشيرةً إلى أنّ "الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان أظهرت مدى خطورة هذا العمل".
ولفتت أرديل، عبر منصّة "إكس"، إلى أنّها التقت أخيرًا بوزير الإعلام بول مرقص، حيث "بُحث في سبل تعزيز سلامة الصحافيين العاملين في الجنوب".
ونقلت عن الوزير قوله إنّ "ثمانية صحافيين لبنانيين استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ بداية شهر آذار"، مشدّدةً على أنّ "الصحافيين يجب ألّا يفقدوا حياتهم لمجرد قيامهم بعملهم، وأنّ آرائهم السياسية ليست ذات صلة، وهم ليسوا أهدافاً مشروعة".
وأشارت أردييل إلى أنّه "على الرغم من الآمال باستمرار هدوء نسبي، إلا أنّ الأوضاع في جنوب لبنان لا تزال غير قابلة للتوقّع، ما يجعل اتخاذ الاحتياطات أمراً أساسياً".
أضافت: "اليونيفيل يمكنها، لمن يرغب، إبلاغ الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمواقع الصحافيين وتحركاتهم المخطط لها، بهدف تعزيز الوعي بوجودهم"، موضحةً أنّ "هذه الخطوة لا توفّر ضمانات، لكنها إجراء عملي يمكن لقوات حفظ السلام اتخاذه للمساعدة"، داعيةً إلى الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://unifil.unmissions.org/en/unifil-media-activity-notification-procedure".
وختمت بالتوجّه إلى الصحافيين الذين يغطّون الأحداث على جانبي الخط الأزرق بالقول: "عملكم مهم… حافظوا على سلامتكم".
13 :20
الأب نجيب العميل يوضّح حقيقة تلقّي بلدة رميش مساعدات من الجيش الإسرائيلي تتمة
13 :09
مفوض النقل بالاتحاد الأوروبي: نعمل على إيجاد مصادر بديلة لوقود الطائرات مثل ذلك الذي يتمّ إنتاجه في أمريكا
13 :05
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان! تتمة
12 :50
رئيس الموساد الإسرائيلي: مقتل أحد عناصرنا خلال الحرب على إيران أثناء القيام بمهامه في الخارج
12 :36
"الجزيرة" عن مصدر بالرئاسة الفرنسية: المهم الآن الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من الهجوم وعدم منح إسرائيل مبررًا
12 :35
باسيل استقبل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: تشديد على وحدة لبنان وتفعيل الحضور الكاثوليكي تتمة
Other stories
باسيل استقبل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: تشديد على وحدة لبنان وتفعيل الحضور الكاثوليكي
-
الجيش الإسرائيليّ يفجّر المهنية الرسمية في الخيام ويمحو معالمها!
-
بالصورة: مجمع الإمام الصدر الرياضي... نُسِفَ بالكامل!
-
كاتس يهدّد من جديد: "سلاح الحزب سيُنزع"!
-
ارتفاع إضافي في الحرارة جبلًا وداخلًا... إليكم طقس الأيام المقبلة
-
الجنوبيون يحصون خسائرهم بحسرة: التعويضات غير واردة
-
الضاحية بعد الهدنة: عودة بلا استقرار
-
باريس حريصة على أن تكون قريبة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المرتقبة (الشرق الأوسط)
-
بري: نحن بالتأكيد مع التفاوض غير المباشر ولا خطوط صفراء
-
إنخفاض في أسعار المحروقات
-
اتصال جديد بين عون وترامب خلال 48 ساعة!؟
-
لبنان طلب موعداً رسمياً في البيت الابيض وحتى الآن لم تبدأ التحضيرات!
-
هزّة أرضية مقابل الشاطئ اللبناني فجر اليوم
-
ما هي أسباب عجز " إسرائيل" عن إقامة خط أصفر في الجنوب ؟
-
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية
-
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال
-
لا عودة عن مبدأ التفاوض
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
-
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
-
13 :20
الأب نجيب العميل يوضّح حقيقة تلقّي بلدة رميش مساعدات من الجيش الإسرائيلي تتمة
-
13 :09
مفوض النقل بالاتحاد الأوروبي: نعمل على إيجاد مصادر بديلة لوقود الطائرات مثل ذلك الذي يتمّ إنتاجه في أمريكا
-
13 :05
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان! تتمة
-
12 :50
رئيس الموساد الإسرائيلي: مقتل أحد عناصرنا خلال الحرب على إيران أثناء القيام بمهامه في الخارج
-
12 :36
"الجزيرة" عن مصدر بالرئاسة الفرنسية: المهم الآن الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من الهجوم وعدم منح إسرائيل مبررًا
-
12 :35
باسيل استقبل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: تشديد على وحدة لبنان وتفعيل الحضور الكاثوليكي تتمة
الأب نجيب العميل يوضّح حقيقة تلقّي بلدة رميش مساعدات من الجيش الإسرائيلي
-
-
-
21 April 2026
-
«الإطار التنسيقي» في العراق يؤجل إعلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى الأربعاء
-
-
21 April 2026
-
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان!
-
-
-
21 April 2026
-
زيندايا بين السجادة الحمراء والأزياء الرياضية
-
-
21 April 2026
-
فيديو.. إطلاق نار بأهرامات تيوتيهواكان في المكسيك يوقع ضحايا
-
-
-
21 April 2026
-
باسيل استقبل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: تشديد على وحدة لبنان وتفعيل الحضور الكاثوليكي
-
-
-
21 April 2026
-
الشرع يزور السعودية الثلاثاء ضمن جولة خليجية
-
-
21 April 2026
-
الانتخابات البلدية الفلسطينية… العائلية تتصدر المشهد
-
-
21 April 2026
-
أفضل وقت لتناول فيتامين D.. صباحًا لتنظيم النوم
-
-
21 April 2026
-
«جوائز لوريوس»: ألكاراس وجمال وسان جيرمان الأفضل
-
-
21 April 2026