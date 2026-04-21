باسيل استقبل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك: تشديد على وحدة لبنان وتفعيل الحضور الكاثوليكي
21 April 2026
إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفداً من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة القنصل غابي أبو رجيلي، بحضور النواب نقولا صحناوي وغسان عطالله والنائب السابق إدي معلوف
وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ظل التطورات السياسية والأمنية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إضافةً إلى التحديات التي تواجه لبنان على مختلف المستويات
وجرى التأكيد على أهمية وضرورة وحدة لبنان على كامل مساحة الـ10,452 كلم²، بما يحمي أرضه وأبناءه وثرواته
وشدّد باسيل على أهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية والتوازن، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المكوّنات اللبنانية كافة، ولا سيما الدور الذي تلعبه الطائفة الكاثوليكية في الحياة الوطنية
من جهته، عرض الوفد أوضاع الرابطة ونشاطاتها، وأكد أهمية تفعيل الحضور الكاثوليكي في الشأن العام، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية اللبنانية والتنوع الذي يميّز المجتمع.
Just in
-
13 :20
الأب نجيب العميل يوضّح حقيقة تلقّي بلدة رميش مساعدات من الجيش الإسرائيلي تتمة
-
13 :09
مفوض النقل بالاتحاد الأوروبي: نعمل على إيجاد مصادر بديلة لوقود الطائرات مثل ذلك الذي يتمّ إنتاجه في أمريكا
-
13 :05
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان! تتمة
-
12 :50
رئيس الموساد الإسرائيلي: مقتل أحد عناصرنا خلال الحرب على إيران أثناء القيام بمهامه في الخارج
-
12 :47
"اليونيفيل" للصحافيّين: عملكم مهم…ّ حافظوا على سلامتكم! تتمة
-
12 :36
"الجزيرة" عن مصدر بالرئاسة الفرنسية: المهم الآن الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من الهجوم وعدم منح إسرائيل مبررًا
