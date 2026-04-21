افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بان معالم مهنية الخيام الرسمية الواقعة عند المدخل الجنوبي للبلدة، اختفت اليوم بعدما أقدم الجيش الإسرائيلي المتوغّل على تفخيخ المبنى وتفجيره خلال ساعات الليل، ما أدى إلى تدميره بالكامل.