بري: نحن بالتأكيد مع التفاوض غير المباشر ولا خطوط صفراء
21 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
رغم موقف الرئيس نبيه بري الاعتراضي على المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، إلّا أنّه يتجنّب تناول هذا الموقف عبر الإعلام، تاركاً للتعبير عن هذا الموقف ضمن قنوات معيّنة.
ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» أوضح: «مَن قال إنّنا ضد التفاوض، نحن بالتأكيد مع التفاوض غير المباشر، ولدينا تجارب عديدة في السابق، وأنا شخصياً أجريت جولات طويلة من التفاوض غير المباشر مع مجموعة كبيرة من الموفدين الأميركيِّين، وآخرهم آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية، وتوصّلنا خلالها إلى اتفاق، وكذلك في موضوع النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، وتمكنا من حسم معظمها ولم يبق سوى 5 أو 6 نقاط، وكذلك الأمر في فترات إعداد القرار 1701 مع دايفيد وولش، ولدينا أيضاً «الميكانيزم» كإطار للتفاوض».
وعندما سُئل عمّا إذا كان يتوقع نتائج من المفاوضات المباشرة، لم يشأ التعليق. وحول هدنة العشرة أيام، يكرّر بري دعوة النازحين من بيوتهم إلى التريُّث، لأنّه لا يؤمِّن أبداً لغدر الإسرائيلي. أمّا بالنسبة إلى «الخط الأصفر» الذي أعلنته إسرائيل في المنطقة الجنوبية، فأكّد: «لا خطوط صفراء ولا خطوط حمراء ولا خطوط خضراء ولا خطوط من أي لون، ولا تعنينا أي خطوط، بل لا يمكن أن نقبل بذلك بشكل من الأشكال، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية التي توغّل إليها ويسعى إلى تثبيت احتلاله لها، يجب أن يحصل، وإذا ما أبقت على احتلالها، سواء للمناطق أو المواقع أو عبر خطوط صفر ترسمها، فهذا معناه أنّها كل يوم ستشمّ رائحة المقاومة».
وتابع: «هذه أرض لبنانية، ولبنان لا يحتمل أن ينتقص منه متر واحد، إذا ما أصرّوا على البقاء، فسيواجَهون بالمقاومة وتاريخنا يشهد على ذلك. نحن من الأساس لم نبدأ، ولم نقاوم هكذا بالمجان، بل هم باحتلالهم واعتداءاتهم مَن فرضوا علينا المقاومة، وأجبرونا على المقاومة لتحرير أرضنا وحفظ سيادة بلدنا، ولا شيء تغيّر بالنسبة لنا، فنحن حيث نحن ثابتون في موقعنا هذا حتى إنهاء الاحتلال وإخراجه من أرضنا».
Just in
10 :14
الجيش الإسرائيلي دمّر فجرًا مباني في حي المسلخ في بنت جبيل
10 :10
الرئيس الأوكراني زيلنسكي: الحرب في إيران تقوي روسيا وترهق الولايات المتحدة وتستنزف احتياطيات الطاقة في أوروبا
10 :07
مصدر دبلوماسي باكستاني: الوفد الأميركي التمهيدي موجود في العاصمة إسلام آباد
09 :57
"بلومبرغ" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يرى أن تعليقاته لما قد يحدث إذا انقضى موعد الهدنة تخلق غموضًا استراتيجيًا
09 :54
الجنوبيون يحصون خسائرهم بحسرة: التعويضات غير واردة (المدن) تتمة
09 :51
الضاحية بعد الهدنة: عودة بلا استقرار (الأخبار) تتمة
إنخفاض في أسعار المحروقات
اتصال جديد بين عون وترامب خلال 48 ساعة!؟
لبنان طلب موعداً رسمياً في البيت الابيض وحتى الآن لم تبدأ التحضيرات!
هزّة أرضية مقابل الشاطئ اللبناني فجر اليوم
ما هي أسباب عجز " إسرائيل" عن إقامة خط أصفر في الجنوب ؟
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال
لا عودة عن مبدأ التفاوض
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات
جعجع مُستاء من أحمد الشرع: فوّت فرصة الحرب على لبنان!
إسرائيل أمام «كابوس» العبوات
لبنان يصر على التفاوض في واشنطن
إطلاق النار في الهواء: جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة أشغال شاقة في القانون اللبناني (المحامي عماد جعارة)
أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية
خاص - تنسيق أممي – لبناني لتحديد مطلقي النار.. آخر المعطيات حول حادثة الغندورية
تدابير سير ومنع مرور لمدّة أسبوع في عدّة تقاطعات شوارع مع شارع عمر بن الخطّاب
