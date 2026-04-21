أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الجدول الجديد لأسعار المحروقات الصادر اليوم 21 نيسان 2026، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: : 2,382,000 ليرة لبنانية (-8000)



بنزين 98 أوكتان: 2,423,000 ليرة لبنانية (-8000)



المازوت: 2,466,000 ليرة لبنانية (-31000)



الغاز: 1,706,000 ليرة لبنانية (-45000)

