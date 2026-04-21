لبنان طلب موعداً رسمياً في البيت الابيض وحتى الآن لم تبدأ التحضيرات!
21 April 2026
source: tayyar.org
اكدت مصادر رسمية لصحيفة “الديار” ان اي لقاء بين الرئيس جوزاف عون ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو سابق لاوانه، ما لم يتحقق تثبيت وقف النار، وبدء الانسحاب الاسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة.
ووفق مصادر ديبلوماسية طلب الجانب اللبناني رسميا موعدا في البيت الابيض، لكن حتى الآن لم تبدأ التحضيرات بعد، مع ابلاغ مسبق للجانب الاميركي برفض اللقاء الثلاثي راهنا. ولم يصدر اي تعليق من ترامب حول الطلب اللبناني، الا ان السفير الاميركي تحدث امام الرئيس في بعبدا، عن وجود تفهم لدى الادارة الاميركية للاوضاع الخاصة والمعقدة في لبنان.
Just in
10 :14
الجيش الإسرائيلي دمّر فجرًا مباني في حي المسلخ في بنت جبيل
10 :10
الرئيس الأوكراني زيلنسكي: الحرب في إيران تقوي روسيا وترهق الولايات المتحدة وتستنزف احتياطيات الطاقة في أوروبا
10 :07
مصدر دبلوماسي باكستاني: الوفد الأميركي التمهيدي موجود في العاصمة إسلام آباد
09 :57
"بلومبرغ" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يرى أن تعليقاته لما قد يحدث إذا انقضى موعد الهدنة تخلق غموضًا استراتيجيًا
09 :54
الجنوبيون يحصون خسائرهم بحسرة: التعويضات غير واردة (المدن) تتمة
09 :51
الضاحية بعد الهدنة: عودة بلا استقرار (الأخبار) تتمة
هزّة أرضية مقابل الشاطئ اللبناني فجر اليوم
ما هي أسباب عجز " إسرائيل" عن إقامة خط أصفر في الجنوب ؟
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال
لا عودة عن مبدأ التفاوض
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات
جعجع مُستاء من أحمد الشرع: فوّت فرصة الحرب على لبنان!
إسرائيل أمام «كابوس» العبوات
لبنان يصر على التفاوض في واشنطن
إطلاق النار في الهواء: جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة أشغال شاقة في القانون اللبناني (المحامي عماد جعارة)
أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية
خاص - تنسيق أممي – لبناني لتحديد مطلقي النار.. آخر المعطيات حول حادثة الغندورية
تدابير سير ومنع مرور لمدّة أسبوع في عدّة تقاطعات شوارع مع شارع عمر بن الخطّاب
بالفيديو - الخبير العسكري بهاء حلال لـ"شو الوضع": هذه أهمية بنت جبيل وهذه الاحتمالات بين الحزب والدولة
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار...
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو
Just in
-
10 :14
الجيش الإسرائيلي دمّر فجرًا مباني في حي المسلخ في بنت جبيل
-
10 :10
الرئيس الأوكراني زيلنسكي: الحرب في إيران تقوي روسيا وترهق الولايات المتحدة وتستنزف احتياطيات الطاقة في أوروبا
-
10 :07
مصدر دبلوماسي باكستاني: الوفد الأميركي التمهيدي موجود في العاصمة إسلام آباد
-
09 :57
"بلومبرغ" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يرى أن تعليقاته لما قد يحدث إذا انقضى موعد الهدنة تخلق غموضًا استراتيجيًا
-
09 :54
الجنوبيون يحصون خسائرهم بحسرة: التعويضات غير واردة (المدن) تتمة
-
09 :51
الضاحية بعد الهدنة: عودة بلا استقرار (الأخبار) تتمة
الجنوبيون يحصون خسائرهم بحسرة: التعويضات غير واردة
21 April 2026
الضاحية بعد الهدنة: عودة بلا استقرار
21 April 2026
باريس حريصة على أن تكون قريبة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المرتقبة (الشرق الأوسط)
21 April 2026
بري: نحن بالتأكيد مع التفاوض غير المباشر ولا خطوط صفراء
21 April 2026
إنخفاض في أسعار المحروقات
21 April 2026
اتصال جديد بين عون وترامب خلال 48 ساعة!؟
21 April 2026
هزّة أرضية مقابل الشاطئ اللبناني فجر اليوم
21 April 2026
ما هي أسباب عجز " إسرائيل" عن إقامة خط أصفر في الجنوب ؟
21 April 2026
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية
21 April 2026
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال
21 April 2026