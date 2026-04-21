أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنّه سجّل عند الساعة 01:56 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 نيسان 2026، هزّة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، حُدّد موقعها في البحر مقابل الشاطئ اللبناني.