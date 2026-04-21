استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية
21 April 2026
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
إنّ جبهة لبنان محكومة بضباب داكن يحجب الرؤية عمّا يختزنه المستقبل القريب من تطوُّرات، ويرخي في الداخل اللبناني حالاً من الترقّب الشديد، أكان على الصعيد السياسي، ربطاً بما حُكيَ عن إطلاق أو التحضير لجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل خلال هدنة العشرة أيام، أو على الصعيد الأمني، مع دخول هذه الهدنة في حال من الهشاشة ربطاً بانحدار الوضع اعتباراً من صباح أمس، إلى توتر ملحوظ، جراء استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية، وتزنيرها نطاقاً واسعاً من المساحة الحدودية يحوي ما يزيد عن 50 بلدة جنوبية حدودية مفرَّغة من سكانها، بما سمّته «الخط الأصفر» لمنع تهديدات «حزب الله».
وربطاً بالتطوُّر اللافت في الساعات الماضية، الذي تجلّى في إعلان «حزب الله» أمس، عن تنفيذ عملية تفجير كبيرة ضدّ الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. وعودة تحليق المسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ولاسيما فوق الضاحية الجنوبية.
08 :21
"التحكم المروري": 3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس
08 :10
الخارجية العمانية تُدين أي أعمال ومخططات تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات أو التدخل في شؤونها الداخلية
08 :07
هزّة أرضية مقابل الشاطئ اللبناني فجر اليوم تتمة
07 :51
البيت الأبيض لفوكس نيوز: ترامب لديه خيارات لن يتردد في استخدامها ضد إيران
07 :43
البيت الأبيض لـ "فوكس نيوز": نقترب من التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران
07 :39
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول بالبيت الأبيض: من غير المرجح أن يمدد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي غدًا
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال
لا عودة عن مبدأ التفاوض
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات
جعجع مُستاء من أحمد الشرع: فوّت فرصة الحرب على لبنان!
إسرائيل أمام «كابوس» العبوات
لبنان يصر على التفاوض في واشنطن
إطلاق النار في الهواء: جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة أشغال شاقة في القانون اللبناني (المحامي عماد جعارة)
أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية
خاص - تنسيق أممي – لبناني لتحديد مطلقي النار.. آخر المعطيات حول حادثة الغندورية
تدابير سير ومنع مرور لمدّة أسبوع في عدّة تقاطعات شوارع مع شارع عمر بن الخطّاب
بالفيديو - الخبير العسكري بهاء حلال لـ"شو الوضع": هذه أهمية بنت جبيل وهذه الاحتمالات بين الحزب والدولة
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار...
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو
نتنياهو: إجراءات صارمة بحقّ جندي ظهر وهو يضرب تمثالًا للمسيح في جنوب لبنان!
تفجيرات وعمليات هدم لمنازل وبنى تحتية... مستمرّة جنوبًا!
بالفيديو: سيارة مدفونة بين أنقاض جسر القاسمية
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
