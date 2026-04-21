بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إنّ جبهة لبنان محكومة بضباب داكن يحجب الرؤية عمّا يختزنه المستقبل القريب من تطوُّرات، ويرخي في الداخل اللبناني حالاً من الترقّب الشديد، أكان على الصعيد السياسي، ربطاً بما حُكيَ عن إطلاق أو التحضير لجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل خلال هدنة العشرة أيام، أو على الصعيد الأمني، مع دخول هذه الهدنة في حال من الهشاشة ربطاً بانحدار الوضع اعتباراً من صباح أمس، إلى توتر ملحوظ، جراء استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية، وتزنيرها نطاقاً واسعاً من المساحة الحدودية يحوي ما يزيد عن 50 بلدة جنوبية حدودية مفرَّغة من سكانها، بما سمّته «الخط الأصفر» لمنع تهديدات «حزب الله».

وربطاً بالتطوُّر اللافت في الساعات الماضية، الذي تجلّى في إعلان «حزب الله» أمس، عن تنفيذ عملية تفجير كبيرة ضدّ الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. وعودة تحليق المسيّرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ولاسيما فوق الضاحية الجنوبية.