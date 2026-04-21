لا عودة عن مبدأ التفاوض
21 April 2026
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان لا عودة عن مبدأ التفاوض الذي يشكل فرصة انقاذية وقد حدد هدفها الرئيس عون ألا وهي إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.
وقالت المصادر ان الجولة الثانية هي إستكمال للجولة التمهيدية الأولى على ان يتم فيها عرض بعض التفاصيل بشكل توسع والتحضير للتفاوض الذي يقوده السفير السابق سيمون كرم، معلنة ان ما من موعد محدد لزيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن لكن التحضيرات لها انطلقت.
الى ذلك لاحظت المصادر ان حزب الله قرأ ما اراد من خطاب رئيس الجمهورية وذهب الى الإجتزاء منه مع العلم ان هذا الخطاب السيادي ركز على مفهوم الدولة للجميع والإزدهار والعقلانية وعدم السماح لأن يموت لبناني من اجل مصالح نفوذ الآخرين او حسابات محاور القوى القريبة او البعيدة.
07 :00
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية (الجمهورية) تتمة
06 :54
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال (البناء) تتمة
06 :32
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 تتمة
06 :24
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 تتمة
06 :07
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار (النهار) تتمة
05 :55
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات (الأنباء) تتمة
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات
جعجع مُستاء من أحمد الشرع: فوّت فرصة الحرب على لبنان!
إسرائيل أمام «كابوس» العبوات
لبنان يصر على التفاوض في واشنطن
إطلاق النار في الهواء: جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة أشغال شاقة في القانون اللبناني (المحامي عماد جعارة)
أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية
خاص - تنسيق أممي – لبناني لتحديد مطلقي النار.. آخر المعطيات حول حادثة الغندورية
تدابير سير ومنع مرور لمدّة أسبوع في عدّة تقاطعات شوارع مع شارع عمر بن الخطّاب
بالفيديو - الخبير العسكري بهاء حلال لـ"شو الوضع": هذه أهمية بنت جبيل وهذه الاحتمالات بين الحزب والدولة
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار...
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو
نتنياهو: إجراءات صارمة بحقّ جندي ظهر وهو يضرب تمثالًا للمسيح في جنوب لبنان!
تفجيرات وعمليات هدم لمنازل وبنى تحتية... مستمرّة جنوبًا!
بالفيديو: سيارة مدفونة بين أنقاض جسر القاسمية
إليكم موعد استئناف الدراسة الحضورية في الجامعة اللبنانية...
الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع العامة مع السفير الاميركي ميشال عيسى
الكرياتين يدعم صحة النساء مع التقدم في العمر
21 April 2026
رجل ترمب للمهمات الصعبة… كيف يخطط وورش لتفكيك «إرث باول»؟
21 April 2026
