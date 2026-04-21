اللواء: أسرار



لغز

أدت الحادثة التي تعرض لها الجندي الفرنسي، وأدت إلى وفاته إلى موجة سخط واسعة، لدى الأهالي العائدين نظراً للدور الفرنسي المساعد لهم إبان القصف الاسرائيلي الخطير..





غمز

فُهم من مصدر على اطلاع أن تفاهماً بين مرجع كبير وسفير قضى بامتداد المشاورات إلى مرجع كبير مخضرم..





همس

جرت مداولات بتوفير دفعات مالية للعائلات النازحة، والتي لم تتمكن من العودة، على الرغم من قلّة المتوافر منها..













نداء الوطن: أسرار





ظهور العميد منير شحادة رئيس المحكمة العسكرية الأسبق في لقاءات عُقدت في مجمع فاطمة الزهراء في صيدا مع مسؤولين في "حزب الله" من بينهم مسؤول منطقة صيدا وعضو المكتب السياسي غالب أبو زينب يعيد طرح تساؤلات عن التعاطي مع مسائل حساسة كملف معركة عبرا التي أصدر شحادة الأحكام فيها.



عبّر عائدون إلى مناطق في الضاحية والجنوب عن صدمتهم من تعرض منازلهم لسرقات طالت مقتنيات ذات قيمة من تحف وأدوات كهربائية وأجهزة إلكترونية. وبحسب ما يتم تداوله فالشبهات تدور حول مجموعات معروفة في تلك المناطق بانتظار تحرك أمني يضع حدًا لهذه الظاهرة ويعيد المسروقات إلى أصحابها.



يقول متابعون إن "حزب الله" بدأ منذ فترة الاستعانة بمسلحين شيعة وعلويين سوريين في المعارك جنوب لبنان متعمدًا إخفاء هوياتهم الحقيقية.

خفاياتقول مصادر دبلوماسية تتابع مسار انعقاد جلسة المفاوضات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد المقررة اليوم إن المفاوضات الفعلية قد بدأت مع وصول الوفد الأميركي إلى إسلام آباد واللقاءات المتعددة التي يعقدها الاختصاصيون في الوفد مع الباكستانيين الذي يديرون مفاوضات موازية في إيران وإن انعقاد التفاوض اليوم قد يتأجل عدة ساعات لأكثر من مرة وصولاً إلى حافة المهلة التي تنتهي منتصف الليل كما جرى المرة الماضية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار والذهاب إلى مفاوضات إسلام آباد. وقالت المصادر إن قضية رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية قد يتم قبل ذهاب الوفد الإيراني إذا لم يكن الاتفاق الأصلي قد اكتمل ويكون تمهيداً لحضور الوفد الإيراني وتمديد مهلة التفاوض، أما إذا تمّ الوصول إلى صيغة اتفاق فيبقى احتمال أن ينال الرئيس الأميركي صورة نصر بانعقاد المفاوضات في ظل الحصار على أن يرفع فور انعقاد الجلسة ويليه الوصول إلى الاتفاق الذي تنال فيه إيران ثمن حضورها مضاعفاً.كواليساستغرب مرجع سياسي الطريقة التي تتعامل فيها السلطة مع المقاومة فهي من جهة تعتبرها غير شرعية وغير قانونية وتلتقي مع الأميركي والإسرائيلي على أولوية نزع سلاحها، ومن جهة موازية توجّه الرسائل التي تقول إن على المقاومة التنسيق مع السلطة لتحسين موقع لبنان التفاوضي لأن الضغط الذي تمثله المقاومة على الاحتلال هو أهم ورقة يمكن أن تؤثر على توازن القوى في المفاوضات. وتساءل المرجع أليست هذه دعوة للمقاومة للانتحار بأن تكون ورقة تستقوي بها السلطة للوصول إلى اتفاق يحفظ ماء وجه السلطة لتعيد إنتاج معادلة قوة تنقض بها على المقاومة لاحقاً؟ وهل من المنطق مطالبة المقاومة بدعم المفاوض من دون التفاهم مع المقاومة على خطوات متقابلة تبدأ بتراجع السلطة عن قرارات تجريم المقاومة وشيطنتها؟