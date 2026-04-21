الأنباء الكويتية: قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله وفدا من «جبهة السيادة» ضم نوابا وممثلي أحزاب: «المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه».