أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
20 April 2026
1 sec ago
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان قالت فيه: "متابعة لجهودها المستمرة في حماية المستهلك والحد من المخالفات التي تمس بالأمن الاقتصادي، باشرت قطعات المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 18/04/2026، وإنفاذا لإشارة القضاء المختص، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تنفيذ جولات كشف ميدانية شملت عددا من المولدات الكهربائية وشركات المواد الاستهلاكية ضمن نطاق مدينة بيروت وجبل لبنان.
وأفضت هذه الجولات إلى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد. كما تم تنظيم تعهد خطي بحق إحدى الشركات التي تعمل في مجال المواد الاستهلاكية يقضي بعدم رفع أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال عدم الالتزام".
وأشارت المديرية إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعتها الحثيثة والوزارات المعنية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع النيابة العامة المالية".
20 :23
الجيش ينهي أعمال إنشاء جسر بديل لجسر طيرفلسيه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وأصبح سالكًا أمام المركبات
19 :56
فوز منتخب لبنان بكرة السلة على سوريا بنتيجة 110-73 في إفتتاح صالة الفيحاء في دمشق
19 :53
وكالة "فارس": لا نية حتى الآن لسفر الوفد الإيراني إلى باكستان للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة
19 :47
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عدد من الإرهابيين اقتربوا من قواتنا في جنوب #لبنان وشكلوا خطرا داهما عليها
19 :46
مريضة في مستشفى سان جون- جونية بحاحة الى دم من فئة A+ للتبرع التوجه الى المستشفى او الاتصال على: 76089110
19 :41
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية تتمة
