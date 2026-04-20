تلقَت مراجع سياسية رسمية سلسلة اتصالات من دول أوروبية على خلفية حادثة تعرض دورية للقوات الدولية في بلدة الغندورية في جنوب لبنان لإطلاق النار ووقوع قتيل وثلاثة جرحى، تدعو الى تسريع التحقيقات والكشف عن المتورطين ومن ورائهم وملاحقتهم عبر القضاء. كما استوضحت سفارات غربية في لبنان من جهات أمنية لبنانية عما إذا كان حزب الله يقِف مباشرة خلف هذا الحادث أم عناصر غير مُنضبطة!. وتشير المعلومات في هذا الصدد الى أنه حصل تواصل وتعاون معلوماتي بين قيادة القوات الدولية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتحديد هوية مُطلقي النار، وجاري البحث عنهم وتوقيفهم.