بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار...
20 April 2026
1 min ago
source: الشرق الأوسط
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وجود مسعى أميركي لتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في حين أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".
وزار السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى عون وبري، بُعيد عودته إلى بيروت لأول مرة منذ إعلان الهدنة الموقتة لـ10 أيام من دون الإدلاء بأي تصريحات إعلامية. لكن بري تحدث لـ"الشرق الأوسط" عن وجود مسعى تقوم به واشنطن لتمديد وقف النار، رافضاً الإفصاح عن موقفه من عملية التفاوض المباشر مع إسرائيل التي يخطط لها رئيس الجمهورية.
Just in
17 :21
ترامب: اتفقنا مع إيران على الحضور إلى إسلام آباد رغم إنكارهم ذلك ويُفترض ألا يلجأ أي طرف لممارسة ألاعيب في هذه المرحلة من المفاوضات
17 :14
ترامب لبي بي إس: إذا انتهت مدة وقف إطلاق النار مع إيران سينفجر الكثير من القنابل
16 :52
نتنياهو: المعركة لم تنته بعد ومصمّمون على الدفاع عن أنفسنا وسلاح الجو يسيطر على أجواء المنطقة كدليل حاسم على التفوق مقابل المحور الإيراني
16 :47
مصدر إسرائيلي لـ"رويترز": إسرائيل سيمثلها في جولة المحادثات المقبلة مع لبنان في واشنطن سفيرها لدى أمريكا
16 :41
"نيويورك بوست" عن ترامب:
- مستعد لمقابلة كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة
- من المفترض أن نجري محادثات مع إيران لذا فإنني أفترض في هذه المرحلة ألا يمارس أحد ألاعيب
- جوهر المفاوضات هو مطلب واحد غير قابل للتفاوض وهو تخلي إيران عن امتلاك أسلحة نووية
16 :37
صحيفة "نيويورك بوست": من المقرر أن يصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والوفد الأميركي إلى إسلام آباد خلال ساعات
ستارمر يواجه اليوم مشرعين غاضبين بسبب تعيين سفير مرتبط بإبستين
20 April 2026
EXCLUSIVE
بالفيديو - الخبير العسكري بهاء حلال لـ"شو الوضع": هذه أهمية بنت جبيل وهذه الاحتمالات بين الحزب والدولة
20 April 2026
المستوطنون سرقوا 12 ألف رأس من مواشي الفلسطينيين
20 April 2026
الجيش الأميركي يجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم "انشغاله"
20 April 2026
جمهور ليفربول يسأل: كيف سنعيش بدون صلاح؟
20 April 2026
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو
20 April 2026
هيئة فلسطينية بغزة: إسرائيل تغلق معبر رفح الإثنين ما يوقف إجلاء المرضى
20 April 2026
هالاند: مباراة سيتي أمام بيرنلي بمثابة نهائي
20 April 2026
نتنياهو: إجراءات صارمة بحقّ جندي ظهر وهو يضرب تمثالًا للمسيح في جنوب لبنان!
20 April 2026
تفجيرات وعمليات هدم لمنازل وبنى تحتية... مستمرّة جنوبًا!
20 April 2026