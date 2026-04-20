زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتخذ "إجراءات تأديبية صارمة" بحق جندي ظهر في صورة وهو يضرب بطرقة تمثالا للمسيح في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد صدمت وحزنت عندما علمت أن جنديا من الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان".

وأضاف: "أدين هذا الفعل بأشد العبارات. وتُجري السلطات العسكرية تحقيقا جنائيا في القضية، وستتخذ الإجراءات التأديبية الصارمة المناسبة بحق مرتكب هذا الفعل".