نفّذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس، سلسلة تفجيرات استهدفت عددًا من المنازل في منطقة دوبيه غرب مدينة ميس الجبل، فيما لا تزال التفجيرات مستمرة حتى اللحظة، بالتوازي مع عمليات هدم وجرف واسعة.

وتتعرض مدينة ميس الجبل، إلى جانب عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان، لعمليات تدمير ممنهجة تطال المنازل والأرزاق والمباني والبنى التحتية.