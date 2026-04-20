إليكم موعد استئناف الدراسة الحضورية في الجامعة اللبنانية...
20 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
عقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.
وبعد التداول أصدر المجتمعون القرارات التالية:
- اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا الذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي اعتباراً من 22 نيسان 2026.
-الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضررت من العدوان الاسرائيلي إجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية في مهلة أقصاها 24 نيسان الجاري تمهيداً للتحضير لإعادة العمل بالتعليم الحضوري والأعمال المخبرية في موعد يتحدد لاحقا.
وستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة".
Just in
15 :48
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار.. (الشرق الأوسط) تتمة
15 :38
"العربية": طائرة أميركية تصل إلى قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد
15 :36
"القناة 15" الإسرائيلية: اللقاء الثاني بين لبنان وإسرائيل سيعقد الخميس في واشنطن بمشاركة السفراء
15 :24
فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتَي المفقودين داخل سيارتهما بعد تدمير جسر القاسمية وتمّ نقلهما إلى أحد مستشفيات صور
15 :22
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو تتمة
15 :11
ترامب لـ"إيه بي سي": اتفاق السلام مع إيران سيحدث سواء بشكل ودي أو غير ودي
Just in
15 :48
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار.. (الشرق الأوسط) تتمة
-
15 :38
"العربية": طائرة أميركية تصل إلى قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام آباد
-
15 :36
"القناة 15" الإسرائيلية: اللقاء الثاني بين لبنان وإسرائيل سيعقد الخميس في واشنطن بمشاركة السفراء
-
15 :24
فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتَي المفقودين داخل سيارتهما بعد تدمير جسر القاسمية وتمّ نقلهما إلى أحد مستشفيات صور
-
15 :22
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو تتمة
-
15 :11
ترامب لـ"إيه بي سي": اتفاق السلام مع إيران سيحدث سواء بشكل ودي أو غير ودي
