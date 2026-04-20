يتقاطع الإقليم عند نقطة توتر مرتفعة يغلب عليها الغموض الاستراتيجي، مع تزايد المؤشرات إلى تعثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. لم يعد الخلاف محصوراً بالملف النووي، بل يمتد إلى هندسة النفوذ الإقليمي وترتيبات الأمن، مما يعكس فجوة بنيوية يصعب ردمها سريعاً. يفتح هذا الواقع الباب أمام انتقال الأطراف من إدارة النزاع إلى تصعيد أدوات الضغط، بما فيها الخيارات العسكرية.



ضمن هذا الإطار، تلمّح إسرائيل إلى إعادة تفعيل سياسة الضربات، سواء عبر عمليات مباشرة أو استهدافات محدودة للبنى المرتبطة بإيران. ويتقاطع ذلك مع خطاب أميركي يميل إلى تشديد الردع، بما يعزز احتمال الانتقال إلى مقاربة أكثر صرامة. يرفع تلاقي هذين المسارين احتمالات الانزلاق نحو اشتباك مفتوح أو منخفض الوتيرة لكنه مستمر.

يبقى لبنان في دائرة التأثر المباشر، بحكم موقعه وتركيبته. إذ يجد حزب الله نفسه أمام معادلة دقيقة بين الانخراط والتقييد، في ظل هامش مناورة يتقلص مع أي تصعيد منهجي. في المقابل، تعاني الدولة ضعفاً بنيوياً يحدّ من قدرتها على الاحتواء، مما يفاقم مخاطر عدم الاستقرار.

في هذا السياق، تكتسب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن بعداً وظيفياً يرتبط بمحاولة تحييد لبنان، إلا أن جدواها تبقى مرهونة بمسار الميدان.



