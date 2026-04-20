لن يشارك أحد لبنان في المفاوضات أو يحل مكانه.. الرئيس عون: الرئيس الأميركي متفهم ومتجاوب!
20 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
حسم رئيس الجمهورية جوزاف عون خيار لبنان بالذهاب إلى التفاوض، مؤكداً أنّ هذه المهمة ستُدار حصراً بوفد لبناني، في إطار مسعى لوقف الأعمال العدائية واستعادة السيادة.
وأعلن عون، خلال استقباله وفداً من "جبهة السيادة"، أنّ المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، مؤكداً أنّه "لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".
وأشار إلى أنّ خيار التفاوض يهدف إلى "وقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود الإسرائيلي في مناطق جنوبية، ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً".
ولفت عون إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى خلال اتصال معه "تفهما وتجاوباً مع مطلب لبنان"، موضحاً أنّه تدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار، والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي "ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب".
وأكد أنّ الاتصالات ستتواصل للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، مشدداً على ضرورة مواكبة هذا المسار "بأوسع دعم وطني" لتمكين الوفد المفاوض من تحقيق أهدافه.
وشدد عون على أنّ المفاوضات المقبلة "منفصلة عن أي مفاوضات أخرى"، موضحاً أنّ لبنان أمام خيارين: "إما استمرار الحرب بكل تداعياتها، وإما التفاوض لوضع حد لها وتحقيق الاستقرار، مضيفاً: "اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".
تأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الضغوط الدولية للدفع نحو تسوية في لبنان، بعد فترة من المواجهات والتوترات، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار وتوسيع انتشار الجيش اللبناني على الحدود.
Just in
14 :21
إليكم موعد استئناف الدراسة الحضورية في الجامعة اللبنانية... تتمة
14 :10
مريض بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة +A مستشفى المعونات جبيل للتبرع: 76/428484
14 :05
وسائل إعلام إسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري المصغر لبحث تطورات محادثات إيران ووقف إطلاق النار مع لبنان
13 :49
الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع العامة مع السفير الاميركي ميشال عيسى تتمة
13 :46
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة
13 :40
الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً
Just in
14 :21
إليكم موعد استئناف الدراسة الحضورية في الجامعة اللبنانية... تتمة
-
14 :10
مريض بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة +A مستشفى المعونات جبيل للتبرع: 76/428484
-
14 :05
وسائل إعلام إسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري المصغر لبحث تطورات محادثات إيران ووقف إطلاق النار مع لبنان
-
13 :49
الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع العامة مع السفير الاميركي ميشال عيسى تتمة
-
13 :46
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة
-
13 :40
الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً
