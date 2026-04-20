كتب النائب غسان عطالله عبر منصة إكس:

في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية وهدم المنازل داخل الحدود، يبرز سؤال مشروع: أين دور الدولة في فرض احترام وقف إطلاق النار؟ هل يُعقل أن تبقى السلطة في موقع المتفرّج على انتهاك السيادة وحقوق المواطنين؟ المسؤولية الدبلوماسية اليوم ليست خياراً، بل واجب يفرض تحرّكاً حازماً على الساحة الدولية لحماية الأرض والكرامة الوطنية.