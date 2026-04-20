أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء عبر حسابه على "إكس" بأنّه "سجّل عند الساعة 19:57 بالتوقيت المحليّ من مساء الأحد 19 نيسان 2026 هزّة أرضيّة بقوّة 2.6 درجات على مقياس ريختر، حدّد موقعها في منطقة قصرنبا - قضاء بعلبك".