الديار: ذكر موقع «تايمز أوف اسرائيل» في تقرير له نشره يوم الجمعة الفائت، أن «الحكومة الإسرائيلية أعلنت في اجتماع لها يوم 17 نيسان الجاري، عن إقرار خطة خمسية ( 2026 - 2030 )، لتعزيز الإستيطان في مرتفعات الجولان، بميزانية تبلغ 334 مليون دولار»، والهدف من الخطة، وفقا للموقع المذكور، هو «تطوير المستوطنات في الجولان، وعلى رأسها مستوطنة «قصرين»، وتحويلها إلى أول مدينة في المنطقة». كما تهدف الخطة إلى «استقطاب آلاف المستوطنين الجدد خلال مرحلة الخطة الخمسية المذكور، عبر تطوير البنى التحتية لتلك المناطق، وإنعاش القطاع الخدمي، وتطوير المشاريع الزراعية، والتشجيع على المشاريع الصغيرة التي من شأنها استقطاب أعداد كبيرة من المستوطنين».