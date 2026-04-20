لبنان يتّجه بنسبة كبيرة نحو تمديد الهدنة
-
20 April 2026
-
9 secs ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
يكشف مرجع ديبلوماسي بارز لـ«الجمهورية»، أنّ لبنان يتّجه بنسبة كبيرة نحو تمديد الهدنة، في ضوء الاتصالات المكثفة التي تقودها واشنطن مع مختلف الأطراف.
ويعتبر المرجع أنّ «الهدنة الحالية لم تعد مجرد وقف موقت للنار، بل تحوّلت إلى منصة تفاوضية فعلية يُبنى عليها»، مشيراً إلى أنّ «الظروف الإقليمية والدولية تدفع باتجاه منع الانفجار، وليس العكس».
ويضيف المرجع، أنّ «المفاوضات القائمة تشكّل فرصة حقيقية لتجنّب الأسوأ، أي مزيد من القتل والتدمير، وفتح الباب تدريجياً أمام إنهاء حالة الحرب، ولو على مراحل». وبحسب تقديره، فإنّ «المسار لن يكون سريعاً أو سهلاً، لكنه بدأ فعلياً، وهذه هي النقطة الأكثر أهمية».
-
Just in
-
08 :04
رئيس الأركان الاسرائيلي: جنودنا على أهبة الاستعداد في جميع الجبهات براً وجواً وبحراً
-
07 :59
مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء العاصمة بيروت
-
07 :58
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة الانتماء لشبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
-
07 :51
ما مصير السفينة الإيرانية التي احتجزتها البحرية الأميركية؟ (Skynews) تتمة
-
07 :40
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: عملنا لإزالة التهديدات عن إسرائيل وضمان مستقبلها وثمن الحرب ثقيل وموجع
-
07 :34
القيادة المركزية الأميركية: مشاة بحرية يسيطرون على السفينة "توسكا" الإيرانية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
