رغم مواصلة «إسرائيل» خرقها وقف إطلاق النار الموقت، يتمّ الحديث عما يُسمّى بالتقدّم في مسار التفاوض اللبناني – الإسرائيلي من طور الرسائل غير المباشرة إلى عتبة التفاوض المنظّم، ولو تحت عناوين تقنية، وعلم أنّ التحضير لبدء هذه المفاوضات قائم، وأنّ اجتماعًا ثانيًا قد يُعقد على مستوى السفراء في واشنطن الأسبوع المقبل، علماً أن معلومات أخرى تشير إلى تبلور هيكليّة أوليّة للوفد اللبناني المفاوض، تضمّ سيمون كرم إلى جانب شخصية مدنية مساندة، وأخرى عسكرية متخصّصة، مع الإشارة إلى أن هذه التشكيلة تبقى قابلة للتعديل وفق طبيعة الوفد الإسرائيلي وتركيبته.

وسيُطرح خلال هذا الاجتماع، بناءً على طلب أميركي مبدئي، موضوع تمديد الهدنة بين الجانبين، حيث تتراوح الخيارات المطروحة بين عشرة أيام وشهر كامل، في محاولة لإبقاء المسار التفاوضي تحت السيطرة ومنع أي تصعيد ميداني.

وتحدّثت مصادر رسميّة عن جهودٍ تُبذل للمحافظة على وقف إطلاق النار، معتبرةً أنّ تثبيت هذه الهدنة، أو وقف النار، يبقى مرهونًا بعوامل عدّة، في مقدّمتها وقف الخروق الإسرائيليّة، واستمرار التزام «حزب الله» بها.